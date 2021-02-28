Премьер-лига: «Нефтчи» победил и вновь поднялся на 1-е место

«Нефтчи», чтобы поравняться с « Карабах ом» и вернуть себе первую строчку, нужно было обыграть «Сабах». Команда Самира Абасова справилась с этой задачей, победив со счетом 2:1.

Намик Алескеров на 44-й минуте вывел «Нефтчи» вперед. Мирабдулла Аббасов на 64-й минуте сделал счет 2:0. «Сабах» смог отыграть один мяч лишь в добавленное время – пенальти реализовал Тамкин Халилзаде.

Стоит отметить, что в первом тайме на стадионе «Баксель Арена» погас свет, в связи с чем матч был приостановлен примерно на 10 минут.

Таким образом, у «Нефтчи» и «Карабаха» вновь равное количество очков – по 36. «Нефтчи» занимает 1-е место благодаря двум победам в трех очных матчах с чемпионом.

Занимающаяся 3-е место «Зиря» играла в гостях со своим главным преследователем – «Сумгаитом». Встреча завершилась вничью 0:0, что вполне устроило «Зиря», которая сохранила 5-очковый отрыв от 4-й позиции.

Напомним, вчера «Карабах» на своем поле разгромил «Габалу» - 3:0, а «Сабаил» и «Кешля» сыграли вничью 1:1.

Матчи 19-го тура состоятся 8 и 9 марта.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 36 очков (18 матчей)

2. «Карабах» - 36 (18)

3. «Зиря» - 29 (18)

4. «Сумгаит» - 24 (18)

5. «Габала» - 21 (18)

6. «Сабаил» - 17 (18)

7. «Кешля» - 16 (18)

8. «Сабах» - 15 (18).