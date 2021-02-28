В Польше всплеск COVID-19

В Польше за сутки выявили 15 698 новых заражений коронавирусом - это самый высокий показатель с 27 ноября. Об этом сообщает RMF24.

Данные среды является достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любой неделю.

В то же время последние три недели наблюдается тенденция к новой волне: в позапрошлую среду показатель составлял около 8 700, в прошлую среду - уже 12 146, всего с 7 января, теперь - 15 698.

Скончались за день 309 пациентов с COVID-19. В больницах сейчас находятся более 15 тысяч больных, из них 1 583 - в реанимации.