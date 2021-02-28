Генпрокуратура выступила за освобождение Мубариза Мансимова
Обвиняемый в связях с террористической организацией FETÖ азербайджанский бизнесмен, глава группы компаний Palmali Мубариз Мансимов может быть отпущен под судебный надзор.
Турецкая Haberturk сообщает, что Генеральная прокуратура Стамбула пожелала освободить Мансимова под судебным надзором.
«Принимая во внимание стадию судебного разбирательства, возможный срок приговора обвиняемому, проведенное подозреваемым под стражей время, применение ареста в качестве меры пресечения, возможность судебного надзора на данном этапе, если обвиняемый не обвиняется или не арестован за другое преступление, он может быть выпущен на свободу. Наказание может быть заменено свободой, но без права покидать место жительства и страну», - говорится в требовании Генпрокуратуры Стамбула.
Отметим, что суд над Мубаризом Мансимовым должен состояться 5 марта.