Ученые воссоздали облик древних предков человека
Международная группа ученых реконструировала облик двух известных древних предков человека - модель женщины Люси и ребенка Таунг. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи стремились создать максимально реалистичные реконструкции образцов. Модели сделаны из силиконовых слепков с пигментацией кожи и отдельными волосками, тщательно нанесенными вручную.
Женщина Люси и ребенок Таунг - хорошо сохранившиеся особи разных вымерших видов гомининов, которые были обнаружены в Африке в 1974 и 1924 годах.
Люси, взрослая женщина вида Australopithecus afarensis, которая была найдена в Эфиопии, жила около 3,2 миллиона лет назад. Ее останки хранятся в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе, и их слепки выставлены на обозрение.
Ребенок Таунг был представителем вида Australopithecus africanus, который умер в возрасте трех лет и жил на территории нынешней Южной Африки около 2,5 миллиона лет назад. Был обнаружен только череп, и сейчас он хранится в Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге.