Ученые воссоздали облик древних предков человека

Международная группа ученых реконструировала облик двух известных древних предков человека - модель женщины Люси и ребенка Таунг. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина Люси и ребенок Таунг - хорошо сохранившиеся особи разных вымерших видов гомининов, которые были обнаружены в Африке в 1974 и 1924 годах.

Люси, взрослая женщина вида Australopithecus afarensis, которая была найдена в Эфиопии, жила около 3,2 миллиона лет назад. Ее останки хранятся в Национальном музее Эфиопии в Аддис-Абебе, и их слепки выставлены на обозрение.

Ребенок Таунг был представителем вида Australopithecus africanus, который умер в возрасте трех лет и жил на территории нынешней Южной Африки около 2,5 миллиона лет назад. Был обнаружен только череп, и сейчас он хранится в Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге.