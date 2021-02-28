США пообещали не свергать режимы и не насаждать демократию силой

Соединенные Штаты откажутся от политики силового продвижения демократии в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по внешней политике страны.

«Мы не будет насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажутся от попыток силой свергать авторитарные режимы», — сказал Блинкен, передает РБК.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.

По его словам, администрация Байдена будет стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.