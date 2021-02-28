«Отношения между нашими странами имеют давнюю историю. Пакистан - одна из немногих стран в мире, которые не установили дипломатических отношений с Арменией, он официально не признал Армению из-за оккупации азербайджанских земель». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза.

Глава государства отметил, что азербайджанский народ знает об этом и высоко ценит.

«Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживает Пакистан во всех вопросах, в том числе и в вопросе Кашмира. Эту поддержку мы оказываем в ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях. Завтра Организация экономического сотрудничества проведет саммит в формате видеоконференции, и мы обсудим вопросы экономического сотрудничества между нашими странами.

Еще раз, касаясь наших двусторонних отношений, хочу отметить, что мы сконцентрируем внимание на экономической сфере. Сюда входят энергетическая и транспортная сферы. Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам, проходящим через территорию нашей страны. Таким образом, мы расширим наше сотрудничество и в этой сфере», - сказал Ильхам Алиев.