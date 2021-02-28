Отборочный матч чемпионата мира-2022 между футбольными сборными Португалии и Азербайджана состоится не в Лиссабоне, как планировалось ранее, а в итальянском Турине, сообщает haqqin.az.

УЕФА, Федерация футбола Португалии и туринский футбольный клуб «Ювентус» уведомили об этом АФФА. Наша ассоциация дала свое согласие на проведение игры в Италии. Встреча состоится 24 марта.

Перенос матча из Португалии в Италию связан с пандемией COVID-19.

Важно отметить, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выступает за «Ювентус», и для него это фактически будет домашний матч.

Из Турина сборная Азербайджана отправится в Вену, где 27 марта сыграет полутоварищескую встречу с Катаром. Как известно, хозяева ЧМ-2022 приглашены в нашу отборочную группу со стороны УЕФА для выступления на внеконкурсной основе с целью более удачной подготовки к домашнему чемпионату мира.

Ну а 30 марта нашу команду ждет домашняя отборочная игра с Сербией.