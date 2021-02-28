«Не испытывает сожаления»: суд признал Минасяна виновным в убийстве 10 человек

В канадском Торонто суд признал 28-летнего Алека Минасяна виновным в убийстве 10 и ранении 16 человек, сообщает канадский телеканал CBC.

Судья объявила, что Минасян несет ответственность за ДТП в Торонто 23 апреля 2018 года, он признан виновным по 26 пунктам обвинения, включая убийство первой степени и покушение на убийство.

Судья Энн Моллой сказала, что Минасян действовал "в трезвом уме", а также отметила, что мужчина "не испытывает сожаления по поводу ДТП и сочувствия к жертвам".

Минасян не признал себя виновным. По мнению защиты, Минасян не должен нести уголовной ответственности, так как имеет расстройство аутистического характера.

В апреле 2018 года фургон, за рулем которого находился Минасян, выехал на тротуар и начал сбивать людей. В результате наезда 10 человек погибли, еще 16 получили ранения. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Алек Минасян. Эта транспортная атака стала самой смертоносной в истории Канады. Многие охарактеризовали произошедшее как теракт.