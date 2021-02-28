В Швеции мужчина ранил ножом восемь человек

Восемь жителей города Ветланда, расположенного в провинции Йёнчёпинг на юге Швеции, получили ранения, в том числе серьезные, в результате нападения неизвестного, вооруженного неким предметом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов применили против преступника, возраст которого оценивается примерно в 20 лет, огнестрельное оружие.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отмечается в сообщении.