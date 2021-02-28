Восьмого марта автобусы работать не будут

Работа общественного транспорта в Азербайджане будет приостановлена с 00:00 6 марта по 06:00 9 марта. В связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом».

Ранее, согласно решению «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом», работа общественного транспорта должна была быть приостановлена с 00:00 6 марта по 06:00 8 марта.

Восьмое марта является праздничным нерабочим днем.