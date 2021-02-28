В Баку задержали похитителя мотоциклов и телефонов

Сотрудники 27-го Ясамальского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в краже из магазина 20 мобильных телефонов на общую сумму в 10 000 манатов задержан ранее судимый житель Гянджи А.Юсифов.

Кроме того, установлено, что Юсифов вместе с гражданином К.Хасыевым угнал принадлежащие жителям Баку мопед, а также мотоциклы Yamaha и Haojue. Хасыев также задержан.

Проводится расследование.