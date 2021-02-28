Франция признала убийство одного из лидеров Алжира

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что видный борец за независимость Алжира Али Буменджель в 1957 году погиб от рук французских спецслужб. Раньше по официальной версии считалось, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет российская «Независимая газета».

Французский президент встретился с четырьмя внуками алжирского героя борьбы за независимость. «Али Буменджель не совершал самоубийства. Его пытали и затем убили», – сказал он им.

Этого признания Алжир добивался от Франции годами, отмечает издание.

Журналист, политический активист и борец за независимость Алжира Али Буменджель считается в этой стране национальным героем. Зимой 1957 года он был арестован французскими военными и, проведя два месяца в тюрьме, погиб 9 февраля.

Вплоть до признания Макрона официальный Париж настаивал, что Али Буменджель выбросился из окна. Позиция государства не изменилась даже в 2000 году, когда командовавший французскими десантниками в Алжире генерал Поль Ауссаресс признал, что его подчиненные после изуверских пыток убили алжирца. Обвинений в адрес Ауссаресса выдвинуто не было, хотя он был лишен ордена Почетного легиона. В 2013 году Ауссаресс скончался.

«НГ» пишет, что поступок Макрона еще раз демонстрирует, что признание военных преступлений стало трендом западной политики в принципе. В ноябре 2020 года под давлением правозащитных организаций Австралия признала, что ее элитные спецназовцы убивали афганцев, и пообещала наказать виновных. Последствия были трагичны: за короткий срок совершили самоубийство девять австралийских военнослужащих, вероятно опасавшихся судебных преследований и позора.