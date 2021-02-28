Жизнь с ковидом – это надолго новый поворот
Человечество порядком устало от пандемии, и любые сообщения о новых вакцинах, числе привитых и падении уровня смертности воспринимаются с большим облегчением и ожиданием скорого конца напасти. Еще недавно оптимистично были настроены и специалисты, работающие с вирусами. К сожалению, им пришлось скорректировать свои прогнозы.
Агентство Reuters расспросило 18 ученых, работающих над проблемой, как они видят перспективы борьбы с коронавирусом. Все они отметили рост надежды в конце прошлого года, когда появились сообщения о высокой, до 95%, эффективности вакцин. Тогда многим показалось, что с Covid-19 Covid-19 удастся справиться, как с корью: достаточно одной прививки.
Но начало 2021 года, наряду с обнадеживающими новостями о набирающей размах массовой вакцинации, принесло сообщения о мутациях коронавируса. Еще в декабре появились новости о британском, его еще называют кентском варианте вируса, который обладает более заразными свойствами. А там подоспела информация и бразильском, и южноафриканском вариантах, тоже распространяющихся с большей скоростью, чем тот коронавирус, с которым имели дело весной и летом.
И ладно бы дело было только в увеличившейся заразности после новых мутаций. Оказалось, что вакцины по-разному эффективны в разных случаях. Так, клинические исследования Novavax показали, что вакцина этой компании имеет эффективность 89% в Великобритании, но в Южной Африке показатель падает до 50%. Позже оказалось, что и вакцина AstraZeneca не здорово защищает от южноафриканского варианта.
Это означает несколько вещей. Во-первых, компании вынуждены будут все время отслеживать новые мутации коронавируса и готовить более адаптированные к ним вакцины. Еще весной оптимисты успокаивали всех, сравнивая Covid-19 c гриппом. Они были относительны правы, в том смысле, что вакцинироваться от коронавируса придется регулярно, как от гриппа, каждый раз новыми вакцинами, с той разницей, что он остается смертельнее гриппа раза в четыре.
Во-вторых, даже привитые или переболевшие люди вынуждены будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, особенно при контактах с людьми из группы повышенного риска, поскольку еще не до конца выяснен вопрос, не являются ли они переносчиками инфекции. Так, Израиль выдает «зеленый паспорт» людям, прошедшим вакцинацию или выздоровевшим от Covid-19, только на полгода, ведь еще неясно, сколько времени будет сохраняться иммунитет.
В-третьих, наверное, придется избавиться от иллюзий, что с коронавирусом можно покончить, и нормой будет считаться не искоренение болезни, а относительно небольшое количество случаев заболевания и подготовленность медицинских учреждений к их лечению. Большего требовать будет нельзя.
Возможно, новые исследования принесут очередную волну оптимизма, но пока специалисты боятся давать ложные надежды. Коронавирус учит осторожности не только в поведении, но и в прогнозах тоже.