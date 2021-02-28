Леонид Швец, автор haqqin.az 23:30

Человечество порядком устало от пандемии, и любые сообщения о новых вакцинах, числе привитых и падении уровня смертности воспринимаются с большим облегчением и ожиданием скорого конца напасти. Еще недавно оптимистично были настроены и специалисты, работающие с вирусами. К сожалению, им пришлось скорректировать свои прогнозы. Агентство Reuters расспросило 18 ученых, работающих над проблемой, как они видят перспективы борьбы с коронавирусом. Все они отметили рост надежды в конце прошлого года, когда появились сообщения о высокой, до 95%, эффективности вакцин. Тогда многим показалось, что с Covid-19 Covid-19 удастся справиться, как с корью: достаточно одной прививки.

Но начало 2021 года, наряду с обнадеживающими новостями о набирающей размах массовой вакцинации, принесло сообщения о мутациях коронавируса. Еще в декабре появились новости о британском, его еще называют кентском варианте вируса, который обладает более заразными свойствами. А там подоспела информация и бразильском, и южноафриканском вариантах, тоже распространяющихся с большей скоростью, чем тот коронавирус, с которым имели дело весной и летом. И ладно бы дело было только в увеличившейся заразности после новых мутаций. Оказалось, что вакцины по-разному эффективны в разных случаях. Так, клинические исследования Novavax показали, что вакцина этой компании имеет эффективность 89% в Великобритании, но в Южной Африке показатель падает до 50%. Позже оказалось, что и вакцина AstraZeneca не здорово защищает от южноафриканского варианта. Это означает несколько вещей. Во-первых, компании вынуждены будут все время отслеживать новые мутации коронавируса и готовить более адаптированные к ним вакцины. Еще весной оптимисты успокаивали всех, сравнивая Covid-19 c гриппом. Они были относительны правы, в том смысле, что вакцинироваться от коронавируса придется регулярно, как от гриппа, каждый раз новыми вакцинами, с той разницей, что он остается смертельнее гриппа раза в четыре.