В Армении призвали снова надеть маски: рост коронавируса

Минздрав Армении призывает граждан вернуться к строгому режиму ношения масок в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в последние дни. Об этом заявила глава ведомства Анаит Аванесян, пишут армянские СМИ.

Министр подчеркнула, что, как следует из рекомендаций международных структур, ношение масок по-прежнему необходимо.

Аванесян напомнила, что осенью во время всплеска заболеваемости массовое соблюдение этой меры населением спасло ситуацию, и распространение инфекции замедлилось.