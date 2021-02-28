О дружбе иранского и израильского дзюдоистов в США снимут сериал

MGM/UA Television и израильская компания Tadmor Entertainment получили право художественно воплотить историю дружбы между иранским чемпионом мира по дзюдо Саидом Моллаи и его израильским коллегой Саги Муки в мини-сериал, сообщает Jerusalem Post.

Моллаи впервые попал в заголовки газет, отказавшись вернуться в Иран после того, как получил приказ отказаться от боя с Муки в Японии в 2019 году и приехал в Тель-Авив в феврале, чтобы принять участие в соревнованиях «Большой шлем» Международной федерации дзюдо (IJF). На двухдневном мероприятии Моллаи представлял Монголию.

После того как Моллаи прибыл в Израиль, израильский дзюдоист Саги Муки опубликовал в соцсетях фото, где они обнимаются друг с другом.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с Моллаи и Муки, а также с IJF, возглавляемым президентом Мариусом Визером. В сериале будут представлены эксклюзивные и очень интересные факты и интервью со спортсменами о драматических моментах в их карьере.