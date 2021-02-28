Израиль обвиняет Иран в экотерроризме

Иран причастен к разливу в феврале мазута у средиземноморского побережья Израиля. С таким мнением в среду выступила министр экологии еврейского государства Гила Гамлиэль. Как передает агентство Reuters, министр заявила, что инцидент расследуется как "террористический".

Десятки тонн мазута были выброшены на побережье Израиля во время мощных штормов в середине февраля. Ущерб окружающей среде от загрязнения оценили как катастрофический.

Израильские власти предполагали, что источником загрязнения стало пострадавшее от шторма у израильского побережья судно.