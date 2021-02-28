Интерпол изъял в ЮАР и Китае поддельные ковид-вакцины

Интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае, сообщила пресс-служба международной полицейской организации.

«Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», – говорится в документе, передает ТАСС.

В свою очередь, в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых. На месте происшествия изъято более трех тысяч доз поддельных вакцин.