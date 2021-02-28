Турция показала противоминную «Кобру» фото
Турецкая компания Otokar представила новую версию колесного бронеавтомобиля из семейства Cobra, оснащённую противоминной защитой - Cobra II MRAP, сообщает Anadolu.
Согласно информации, Cobra II MRAP обеспечивает защиту экипажа от баллистических, минных и самодельных взрывных угроз.
Особая конструкция бронемашины и простота обслуживания и ремонта позволяют выполнять ее полную и быструю сборку и разборку даже в полевых условиях, отмечает агентство. Бронемашина может вмещать 11 пассажиров и, в зависимости от требований пользователя, может использоваться с тремя или пятью дверями.