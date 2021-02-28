Трамп планирует снова идти в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность баллотироваться на этот пост в 2024 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Трамп заявил, что может решить баллотироваться в президенты вновь.

Согласно источникам агентства, Трамп говорит своим союзникам, что он серьезно рассматривает эту возможность. Как отмечают источники, его близкие советники хотят, чтобы он баллотировался не вместе с бывшим вице-президентом Майком Пенсом, а выбрал кого-то другого. Источники добавили, что Трамп обсуждал альтернативы Пенсу.