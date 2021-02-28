Ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Риск заражения новой коронавирусной инфекцией выше у людей с II группой крови, выяснили американские ученые. Об этом сообщается в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Ученые-медики из больницы Brigham and Women’s в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.

Авторы исследования сравнили количество антигенов RBD на респираторных клетках и эритроцитах у пациентов с I, II, III группами крови. Выяснилось, что RBD имеет предпочтения для привязывания к респираторным клеткам людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови.

"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках, — сказал ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл, которого цитирует РИА Новости. — Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики".

Учёные подчёркивают, что наблюдение не может однозначно дать ответ, как будет протекать коронавирус у людей с разными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от многих факторов.