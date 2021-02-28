Согласно обвинительному заключению, Амиль Ахмедов, находясь в Сирии с 2016-го по 2019 год, прошел подготовку в специальном тренировочном лагере в районе Лероман города Алеппо. Там его обучали использованию различных видов огнестрельного оружия и взрывных устройств для участия в вооруженном конфликте между различными религиозными группировками, а также для осуществлении терактов в 2016-2019 годах в Сирийской республике. Он также принимал участие в учениях вооруженных формирований «Джейшул хур» и «Джейшуллах» под руководством лидера боевиков Абу Мухаммада в Алеппо, Хаме и Идлибе. В 2019 году Амиль вернулся из Сирии в Турцию, а 7 сентября прошлого года прибыл в Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над Амилем Ахмедовым, обвиняемым в участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии. Ахмедов был задержан в начале сентября 2020 года в ходе операции СГБ.

Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых СГБ в рамках борьбы с международным терроризмом, и привлечен к ответственности по статье 283-1.3 Уголовного кодекса (Создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики). По решению суда подозреваемый был заключен под стражу.

На следствии Ахмедов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, однако заявил, что отправился в Сирию только по религиозным соображениям, а не воевать.

«У меня и в мыслях не было сражаться, участвовать в боевых действиях. Однако в Идлибе я попал в окружение и вынужден был воевать. В 2017 году попытался уехать оттуда нелегальным путем, но контрабандист обманул меня, и я так и не смог выбраться. До середины 2019 года пробыл в Сирии. О своих действиях сожалею», - уверял обвиняемый.

Ранее работавший старшим консультантом и бухгалтером в Исполнительной власти Лачинского района, Ахмедов уволился со своей должности в 2016 году по религиозным убеждениям. В своем выступлении на суде, указывая причину, побудившую его отправиться в Сирию, он сообщил, что, просматривая видео в группе «Круг рая» на Faceobok, увидел, как пожилая женщина, плача, взывает о помощи, откапывая из-под завалов ребенка, и решил откликнуться на этот призыв.

«После этого видео я начал общаться с членами группы, они помогли мне выехать в Турцию. А потом через границу в провинции Хатай перебрался в Сирию. У меня было 300 долларов. За три месяца обжился там, в этой стране несложно открыть свой бизнес и заработать деньги. Продавая оливки, например, можно получить хорошую прибыль. Через некоторое время я продал пистолет, который мне дали во время обучения, чтобы иметь деньги на дорогу. Решил покинуть Сирию, но не удалось», - сказал Амиль.

Отвечая на вопросы обвинения, Ахмедов заявил, что не присягал никому из лидеров вооруженной группировки: «Всего неделю я проходил военную подготовку. В районе, где находился, были группы «Джейшул хур». Чтобы остаться с ними, нужно присягнуть на верность. Но я никому не присягал и ни в какую группу не вступал. Уже через неделю после приезда в Сирию у меня было одно желание – вернуться домой. Но меня пугали, что на родине меня сразу арестуют».

На вопрос обвинителя: «Против кого ты воевал?», Ахмедов дал поразительный ответ: «Против России, армии Башара Асада и иранской армии. Мы не были частью ИГИЛ. Игиловцы были против нас».

Судебный процесс продолжается.

Отметим, что в Азербайджане о террористической группировке «Джейшуллах» узнали еще в 1999 году, когда в собственном доме с особой жестокостью был убит глава «Союза знатоков и экстрасенсов» Этибар Эркин и двое его сыновей. Мубариз Алиев, который был осужден за это преступление и приговорен к пожизненному заключению, являлся членом «Джейшуллах».