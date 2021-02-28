Хаос в Ливане: обвал нацвалюты, протесты, рост цен

В Ливане снова начались протесты. Причиной стало рекордное падение курса национальной валюты: до 10 тысяч ливанских фунтов за доллар. Это привело к резкому росту цен на продукты и бензин.

Уличные активисты, перекрывшие в среду движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов Ливана, требуют от властей принятия срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты - ливанского фунта.

Как передает ТАСС, в центре ливанской столицы проезд закрыт на площади Риада Сольха у правительственного дворца и возле мечети Мухаммеда аль-Амина, где собралось несколько десятков демонстрантов.