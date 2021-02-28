Хаос в Ливане: обвал нацвалюты, протесты, рост цен
В Ливане снова начались протесты. Причиной стало рекордное падение курса национальной валюты: до 10 тысяч ливанских фунтов за доллар. Это привело к резкому росту цен на продукты и бензин.
Уличные активисты, перекрывшие в среду движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов Ливана, требуют от властей принятия срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты - ливанского фунта.
Как передает ТАСС, в центре ливанской столицы проезд закрыт на площади Риада Сольха у правительственного дворца и возле мечети Мухаммеда аль-Амина, где собралось несколько десятков демонстрантов.
Город погружен в темноту из-за перебоев в электроснабжении, поэтому протестующие жгут костры, чтобы согреться и осветить уличное пространство.
"Ливанцы не хотят возвращения назад в каменный век, поэтому они выходят на улицу и требуют от властей сделать хоть что-то для улучшения экономической ситуации в стране", - говорит ТАСС один из жителей ливанской столицы. По его словам, из-за обесценивания ливанского фунта он получает теперь около 70 долл., т. е. в 10 раз меньше чем год назад.
Президент Ливана Мишель Аун выступил с заявлением, в котором назвал "законными и справедливыми протесты населения".
Рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости в Ливане вызван рекордным падением обменного курса национальной валюты - до 10 000 ливанских фунтов за 1 доллар. Как указывается в сообщении пресс-службы главы государства, президент Аун потребовал от управляющего Центробанком Ливана Риада Саляма "объяснить общественности, чем вызван обвал национальной денежной единицы".
Аун также призвал главу Центробанка передать результаты аудиторской проверки в генпрокуратуру, "чтобы привлечь к судебной ответственности тех, кто замешан в валютных манипуляциях".