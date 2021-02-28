США отказались от участия в «вечных войнах»

Администрация Джо Байдена объявила в среду в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах, сообщают РИА Новости.

"Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в "вечных" войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афганистане", - говорится в документе.

Полномасштабную стратегию национальной безопасности администрация Байдена намерена представить позднее в этом году.