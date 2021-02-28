Канаду назвали самой привлекательной страной для работы

Канада в 2020 году обошла США и возглавила рейтинг самых привлекательных стран для трудовых мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на исследование BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».

По данным исследования, среди 209 тыс. участников из 190 стран сменить страну ради работы готовы около 50% респондентов. Это число уменьшилось по сравнению с показателями 2014 и 2018 годов, когда оно составляло 64% и 57% соответственно.

Самой привлекательной для переезда ради работы страной стала Канада, потеснив США с места лидера. Как отмечают авторы исследования, на мнение участников опроса заметно повлияла пандемия коронавируса: заинтересованность в переезде ради работы в целом уменьшилась, но повысилась привлекательность стран, которые смогли противостоять вирусу лучше других.

В первую десятку наиболее привлекательных для респондентов стран вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.