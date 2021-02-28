Папа Римский едет в Ирак и встретится с лидером мусульман-шиитов

Папа Римский Франциск планирует посетить Ирак, этот визит должен стать первым в истории страны. Поездка запланирована на 5-8 марта, 84-летний глава католической церкви отказался переносить поездку. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно сообщению, Франциск хочет поддержать иракских христиан. По некоторым оценкам, больше 1 млн христиан покинули страну за последние двадцать лет. "Мы не можем во второй раз разочаровать этих людей", - сказал Франциск и попросил молиться о том, чтобы поездка прошла благополучно. Его слова - отсылка к запланированному в 1999 году визиту Иоанна Павла II, который был отменен.

В Багдаде Франциск проведет встречу со священниками, семинаристами и монахинями в кафедральном соборе Сиро-католической церкви.

Папа Римский также подчеркнет важность диалога между разными религиями и встретится с лидером мусульман-шиитов Ирака, великим аятоллой Али Систани.

В Ватикане говорят, что понтифик будет путешествовать в бронированном автомобиле и в сопровождении охраны. Власти Ирака перебрасывают дополнительные силы для охраны порядка во всех городах, которые он посетит.