Из-за угрозы штурма Капитолия конгрессмены отменили заседание американские СМИ
Палата представителей США отменила запланированное на четверг заседание из-за сведений о возможном вооруженном проникновении в Капитолий, пишет Washington Post.
По информации газеты, сотрудники безопасности Капитолия уведомили конгрессменов о возможном сговоре некой вооруженной группировки, которая якобы намерена проникнуть в здание Капитолия.
Ранее говорилось, что из-за угрозы проникновения усилена охрана здания.
Сторонники теории заговора QAnon считают 4 марта «днем истинной инаугурации». По их мнению, в этот день государственный строй в США должен смениться, а экс-президент Дональд Трамп — снова стать главой государства.