Эксперты: нужно привыкнуть к тому, что придется больше платить за продукты питания

Так, в Индонезии соевый творог тофу стал на 30% дороже, чем в декабре. В Бразилии цена на черную фасоль, основной продукт питания, повысилась на 54% в сравнении с январем прошлого года. В России потребители платят на 61% больше за сахар, чем год назад, отмечает издание.

Пандемия коронавируса свела на нет экономический рост, во всем мире растет озабоченность по поводу голода и недоедания. Bloomberg пишет, что происходит все это в самый неподходящий момент.

Развивающиеся рынки ощущают последствия резкого повышения цены на сырьевые товары, а все продукты массового спроса — от нефти до зерновых — устремляются вверх из-за ожиданий «ревущих 20-х» — экономического восстановления после пандемии, а также слишком мягкой монетарной политики.

Потребители в Соединенных Штатах, Канаде и Европе тоже окажутся под ударом, поскольку компании, — они уже находятся под давлением вследствие связанных с пандемией перебоев, а также растущих транспортных расходов и расходов на упаковку, — делают все возможное для того, чтобы справиться с ростом цен.

«Люди должны будут привыкнуть к тому, что им придется больше платить за продукты питания, — говорит Силвен Шарлебуа, руководитель аналитической лаборатории Agri-Food Analytics Lab Университета Далхаузи в Канаде. — Ситуация будет только ухудшаться».

Продовольственная инфляция всегда является негативным фактором, а новая ее волна будет особенно жесткой. Поскольку пандемия коронавируса свела на нет рост глобальной экономики, появились новые озабоченности по поводу голода и недостаточного питания — даже в самых богатых странах мира.

Тем временем цены на такие основные продукты, как зерновые, семена подсолнечника, соевые бобы и сахар, значительно увеличились, и в результате глобальные цены на продукты питания в январе достигли самого высокого уровня за последние шесть лет. Они вряд ли понизятся в ближайшее время из-за сочетания нескольких факторов — плохая погода, повышение спроса и нарушенные коронавирусом глобальные цепочки поставок.