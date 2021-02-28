В Турции произвели рекордное количество золота

В прошлом году, напомнил Йылмаз, на фоне пандемии в Турции было произведено 42 тонны золота, что принесло в экономику страны 2,4 млрд долларов. Турция побила рекорд по показателю производства золота в 2020 году, добавил он.

По словам Йылмаза, цель – довести производство золота до 100 тонн в течение пяти лет. «Турция в 2020 году импортировала золота на сумму около 25,2 млрд долларов. Если нам удастся компенсировать количество импортируемого в настоящее время золота за счет увеличения добычи на территории Турции, эта сумма останется в стране. В настоящее время в секторе задействованы 13 тысяч человек. Возможно, мы сможем увеличить это число до 20 тысяч человек», - заявил Йылмаз.