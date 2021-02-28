Глава «Еркрапа»: «В армянской армии не было окопов, оборудования... царила дезорганизация»

Причиной поражения во Второй Карабах ской войне стала неготовность к ней армянской стороны. Так считает глава армянского Союза добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) Сасун Микаелян.

В интервью армянскому Общественному телевидению Микаелян, отвечая на вопрос о причинах поражения армянской стороны, сказал: «Мы проиграли, потому что не были готовы к этой войне».

Говоря о состоянии позиций в районе Джебраила, он сказал, что не было соответствующих окопов, оборудования позиций, техники, отметив неорганизованность армянской стороны. По его словам, он до войны информировал премьер-министра о существовавших проблемах.

Микаелян сказал, что армянская армия не стала армией 21-го века. По его словам, армия должна была готовиться к войне, и если Азербайджан за эти годы купил оружия на 7-10 млрд долл., армянская сторона должна была хотя бы на половину этой суммы приобрести современную технику.