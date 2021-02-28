Журналиста Эльчина Гасанзаде арестовали за критику коммунальной службы Мингечаура

Накануне Шекинский апелляционный суд приговорил журналиста Эльчина Гасанзаде к 8 месяцам лишения свободы.

Как сообщает агентство Turan, иск в порядке частного уголовного обвинения подал начальник городского жилищно-эксплуатационного управления Шахрияр Мустафаев. Он требовал привлечь Гасанова по статьям «Клевета» и «Оскорбление» УК. Причина иска - критические публикации о чиновнике в соцсетях.

Мингечаурский суд ранее приговорил Гасанзаде к году исправительных работ. Журналист обжаловал приговор, однако Апелляционный суд оставил приговор в силе, лишь сократив срок.