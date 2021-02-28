Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 04:08

В либеральных кругах Америки и в стане демократов – уныние и разочарование. Как сообщал ранее в дневном выпуске haqqin.az, телефонный разговор короля Салмана и президента Байдена не принес так ожидавшегося многими «наказания» Саудовской Аравии за «нарушения прав человека» и «дела Джамаля Хашогги». Между либеральными идеями активистов Демократической партии США и нужностью Королевства для Вашингтона в качестве стратегического партнера Белый дом выбрал последнее. И вряд ли следовало ожидать от Байдена и его команды иного решения. «Так выглядит дипломатия», — отметила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Уточню – американская дипломатия.

Санкции против наследного принца Мохаммеда Бин Салмана приведут к слишком высоким дипломатическим издержкам. Недоумевающая либеральная общественность возмущается тем, что их президент способен играть в циничную Realpolitik. Но это возмущение ничем серьезным Байдену не грозит, пошумят и забудут. America First! А все несогласные с этим – могут маршировать лесом. Интересы Америки – превыше всего – и это та точка национального консенсуса, в которой сплетаются в объятиях и республиканцы, и демократы. А суть этих интересов – в обеспечении американского превосходства на международной арене, в том числе и в военной сфере. Поэтому даже самый оголтелый американский либерал считает, что «отношения с Саудовской Аравией, врагом Ирана и негласным союзником в этом противостоянии Израиля, торговым партнёром на десятки миллиардов долларов и производителем нефти, способным серьёзно подорвать мировую экономику, слишком важны для американских интересов, чтобы рисковать». А значит – и речи идти не может о том, чтобы немедленно разорвать всякие отношения с саудитами. Вялых и протокольных оправданий Белого дома в духе «мы дипломаты, а не варвары» или «всему свое время» или же «это предупредительный выстрел, вот в следующий раз уже точно накажем» - будет вполне достаточно, чтобы критики американо-саудовских отношений были глубоко удовлетворены. Проигравших от Realpolitik Байдена в отношении Эр-Рияда многие, но, в первую очередь, многострадальный Йемен, где саудиты и американцы решили прекратить гражданскую войну весьма оригинальным способом: просто позабыть о ней и снять этот вопрос с внешнеполитической повестки.

И для Вашингтона, и для Эр-Рияда это, по всей видимости, представляется самым оптимальным выходом, поскольку ни в войну, ни в мир у них здесь не получается от слова совсем. Государство Йемен прекратило свое существование, есть только декоративные структуры, не влияющие ни на что, кроме благосостояния тех, кто в них работает. Здесь нет также ни одной политической или какой-либо ещё силы, готовой взвалить на себя тяжкую ношу консолидации страны. Здесь пролито слишком много крови, чтобы говорить о национальном примирении. Здесь труп врага считается наиболее убедительной победой в интеллектуальной дискуссии. Мир на этой земле, по большому-то счету никому из местных не нужен, вот ведь в чём трагедия. Йеменские хуситы подтвердили это тем, что сразу после того, как администрация президента США Джо Байдена исключила их из списка террористических группировок, выпустили по Саудовской Аравии не менее 15 начиненных взрывчаткой ударных беспилотников и как минимум одну баллистическую ракету.