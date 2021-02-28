Турция пошла и на мировых гигантов Анкара выпрямляется и идет уверенными шагами
Как сообщает Reuters, Турция уже вовсе и не стремится вернуться к американской программе истребителей F-35, из которой она была исключена из-за покупки российских систем обороны. Теперь, по словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, главная цель - получить компенсацию Турции за убытки.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке исключила Анкару из этой программы, что еще пару лет назад казалось бы чуть ли невосполнимой потерей для Турции, заказавшей более 100 F-35 и производящей для них запчасти. Причину исключения из программы в 2019 году Вашингтон объяснил тем, что российские системы противоракетной обороны С-400 угрожают самолетам НАТО. Анкара же заявляет, что исключение было несправедливым, и сегодня речь идет не столько о возвращении к программе, сколько о компенсации ущерба своих прав.
Всем изначально было ясно, что суть проблемы – политическая, сближение Анкары и Москвы сильно беспокоило Вашингтон, которому было нежелательно усиление непослушного союзника. И все эти два года многие предсказывали для Турции тяжелые дни. И они действительно были вначале трудными – на страну началось массированное давление вчерашних западных союзников, какие-то силы пытались нарушить экономику, а ее нацвалюта лира демонстрировала высокие темпы волатильности. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган противопоставил решимость своего народа всем вызовам и… оказался прав.
Это окончательно стало ясно после уверенной победы в 44-дневной второй карабахской войне Азербайджана. О роли турецких беспилотников (байрактаров) стала распространяться молва, которая принесла им мировую славу. Турецкий опыт стали перенимать другие страны, Анкара сразу превратилась в крупного экспортера военной продукции. И это доказывает конкретная статистика, приведенная министерством торговли страны по достижениям оборонной промышленности страны в целом.
Так, по итогам первых двух месяцев с начала текущего года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта составил 400,222 тыс долларов. Только в прошлом месяце Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 233,225 млн долларов, что на 34,1% больше показателя за аналогичный месяц 2020 года. А всего за последние 12 месяцев страна экспортировала продукцию оборонки на сумму 2,338 млрд долларов.
Да, Анкара убедительно доказала, что не позволит манипулировать своими политическими решениями и самодостаточной внешней политикой. Встретив мощное сопротивление извне, Анкара активно стала привлекать внутренние ресурсы и добилась перелома не только в сфере оборонки. Особенно наглядно и в четких цифрах это видно на динамике развития турецкой экономики. Турецкая лира начиная с ноября 2020 года демонстрирует наиболее позитивную динамику по отношению к доллару среди валют развивающихся стран. Стоимость ВВП, произведенного в Турции в 2020 году, по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,8%. Этот невысокий для обычного времени рост является чуть ли не рекордным в мировом масштабе – ведь прошедший ковидный год загнал всю глобальную экономику в отрицательную зону.
Нетрудно представить масштабы возможного роста при отсутствии этого губительного фактора. В IV квартале прошлого года, когда ограничения в связи с пандемией пошли на спад, экономика страны выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,7% – по сравнению с предыдущим кварталом. Улучшились и показатели внешнеторгового оборота – экспорт стал расти, а импорт, наоборот, падать. А в целом по итогам года в Турции был зафиксирован рост сельского хозяйства на 4,8%, промышленности – на 2%, а сектора строительства и услуг сократились на 3,5% и 4,3% соответственно. Объем инвестиций в экономику страны увеличился на 6,5%, а расходы домохозяйств в стране выросли на 3,2%, в том числе расходы на потребление – на 2,3%. Небывало высокий экспорт обеспечила промышленная продукция, превысив 13,3 млрд долларов (рост около 16%).
Но главный показатель развития экономики любой страны сегодня – это высокие технологии. И в этом Турция может похвастаться не только своими байрактарами, решившими исход Отечественной войны. Не меньшую славу стране принес ее космический рывок с претензиями на полет в скором времени на Луну. Не случайно власти Турции заявили недавно о желании создать национальные аналоги пяти крупных технологических компаний - Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google, подчеркивая при этом важность хранения онлайн-данных в Турции.
- Мир больше, чем GAFAM, - заявил глава офиса по цифровым изменениям при президенте Турции Али Таха Коч, который использует аббревиатуру пяти ведущих технологических гигантов. По его словам, безопасность данных так же важна и столь же приоритетна, как и безопасность границ. А создание аналогов GAFAM – поставленная на ближайшую перспективу задача. Анкара ранее ввела новые ограничения и штрафы на компании, работающие в социальных сетях, за несоблюдение закона о соцсетях, требующего хранить данные в Турции и иметь представителей в стране для рассмотрения жалоб на контент на своих платформах. Президент Эрдоган заявил, что Турция не уступит давлению со стороны соцсетей, обвинив платформы в «кибердиктатуре». Власти оштрафовали компании соцсетей на миллионы долларов, вынудив их отказаться от правил и следовать турецким законам. А такое по силам лишь ведущим державам. Ведь одна Apple имеет рыночную стоимость, которая в 3 раза превышает валовой национальный продукт Турции.
Стоит обратить внимание на фразу «Мир больше, чем ГАФАМ», которая очень напоминает знаменитое заявление Эрдогана: «мир больше пяти»! (речь шла о пяти постоянных государства-членов Совбеза ООН - Великобритании, Франции, Китая, России и США). Если глава государства не желает, чтобы весь мир управлялся этой пятеркой, то Коч выступает против засилья пятерки ГАФАМ. Сегодня Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google «знают» о людях больше, чем, скажем, турецкое государство. И если эти компании решат поделиться своими данными друг с другом, страна (и не только Турция) будет разорена. Манипулирование пользовательскими данными и последующее использование этой информации в качестве оружия - одна из величайших угроз нашего времени.
Правда, амбициозный призыв турецкого чиновника положить конец монополии пяти техногигантов, совокупная рыночная стоимость которых составляет 7,5 трлн долларов, был встречен некоторыми со скептицизмом. Но видя как правительство Эрдогана умело противостоит ведущим державам мира, уверенно добиваясь поставленной цели, можно смело сказать, что и эти компании не смогут удержать Анкару, уже вставшую в один ряд с ними.