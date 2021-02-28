Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:29

Как сообщает Reuters, Турция уже вовсе и не стремится вернуться к американской программе истребителей F-35, из которой она была исключена из-за покупки российских систем обороны. Теперь, по словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, главная цель - получить компенсацию Турции за убытки. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке исключила Анкару из этой программы, что еще пару лет назад казалось бы чуть ли невосполнимой потерей для Турции, заказавшей более 100 F-35 и производящей для них запчасти. Причину исключения из программы в 2019 году Вашингтон объяснил тем, что российские системы противоракетной обороны С-400 угрожают самолетам НАТО. Анкара же заявляет, что исключение было несправедливым, и сегодня речь идет не столько о возвращении к программе, сколько о компенсации ущерба своих прав. Всем изначально было ясно, что суть проблемы – политическая, сближение Анкары и Москвы сильно беспокоило Вашингтон, которому было нежелательно усиление непослушного союзника. И все эти два года многие предсказывали для Турции тяжелые дни. И они действительно были вначале трудными – на страну началось массированное давление вчерашних западных союзников, какие-то силы пытались нарушить экономику, а ее нацвалюта лира демонстрировала высокие темпы волатильности. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган противопоставил решимость своего народа всем вызовам и… оказался прав.

Это окончательно стало ясно после уверенной победы в 44-дневной второй карабахской войне Азербайджана. О роли турецких беспилотников (байрактаров) стала распространяться молва, которая принесла им мировую славу. Турецкий опыт стали перенимать другие страны, Анкара сразу превратилась в крупного экспортера военной продукции. И это доказывает конкретная статистика, приведенная министерством торговли страны по достижениям оборонной промышленности страны в целом. Так, по итогам первых двух месяцев с начала текущего года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта составил 400,222 тыс долларов. Только в прошлом месяце Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 233,225 млн долларов, что на 34,1% больше показателя за аналогичный месяц 2020 года. А всего за последние 12 месяцев страна экспортировала продукцию оборонки на сумму 2,338 млрд долларов. Да, Анкара убедительно доказала, что не позволит манипулировать своими политическими решениями и самодостаточной внешней политикой. Встретив мощное сопротивление извне, Анкара активно стала привлекать внутренние ресурсы и добилась перелома не только в сфере оборонки. Особенно наглядно и в четких цифрах это видно на динамике развития турецкой экономики. Турецкая лира начиная с ноября 2020 года демонстрирует наиболее позитивную динамику по отношению к доллару среди валют развивающихся стран. Стоимость ВВП, произведенного в Турции в 2020 году, по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,8%. Этот невысокий для обычного времени рост является чуть ли не рекордным в мировом масштабе – ведь прошедший ковидный год загнал всю глобальную экономику в отрицательную зону. Нетрудно представить масштабы возможного роста при отсутствии этого губительного фактора. В IV квартале прошлого года, когда ограничения в связи с пандемией пошли на спад, экономика страны выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,7% – по сравнению с предыдущим кварталом. Улучшились и показатели внешнеторгового оборота – экспорт стал расти, а импорт, наоборот, падать. А в целом по итогам года в Турции был зафиксирован рост сельского хозяйства на 4,8%, промышленности – на 2%, а сектора строительства и услуг сократились на 3,5% и 4,3% соответственно. Объем инвестиций в экономику страны увеличился на 6,5%, а расходы домохозяйств в стране выросли на 3,2%, в том числе расходы на потребление – на 2,3%. Небывало высокий экспорт обеспечила промышленная продукция, превысив 13,3 млрд долларов (рост около 16%).