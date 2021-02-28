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Пострадавший в ходе Отечественной войны военнослужащий Илькин Абдуллаев был безвозмездно прооперирован в Baku Medical Plaza. Операцию провел доктор философии по медицине, офтальмолог Махир Мамедов. Как сказал haqqin.az Махир Мамедов, ветеран обратился в клинику 25 января с жалобами на травму глаза.

«Его левый глаз пострадал в результате осколочного ранения. До этого его дважды оперировали - в первый раз в госпитале на передовой, во второй раз - в Военном госпитале. В его глазу оставалось большое количество осколков. Были повреждены оба фрагмента нерва, который двигает веко, а небольшая часть лобной кости вошла в глазницу в области бровей, повредив мягкие ткани глаза и сузив заднюю часть век. Из-за сложности травмы врачи не рекомендовали удалять осколок. Неудача операции привела бы к пожизненному параличу века и потере зрения из-за внутриглазной инфекции в результате неправильного функционирования поврежденных слезных протоков. Мы сделали эту операцию, которая длилась около полутора часов под местной анестезией. Через неделю Илькин приехал на повторное обследование, все было нормально. Швы сняли, шрамов не осталось. Большинство его жалоб до операции были на боль, он не мог дотронуться до глаз, они слезились и его веки не двигались. Остатки железных осколков начали ржаветь, что усугубляло ситуацию. Сам ветеран остался очень доволен операцией, и теперь функция глаза полностью восстановлена. Также мы удалили многочисленные осколки из кости пациента. Потому что оставшиеся осколки начали бы ржаветь и ухудшать состояние пациента. В любом случае ветерану грозила потеря зрения, а теперь, слава Аллаху, все в порядке».

Врач также отметил, что врачи Baku Medical Plaza во время Отечественной войны были на передовой и оказывали медицинскую помощь раненым: «Несмотря на то, что война закончилась и мы победили, наша клиника продолжает оказывать посильную поддержку ветеранам. Обследование и операции для них бесплатны. Операция Илькина Абдуллаева одна из таких». Об операции мы также поговорили с нашим ветераном Илькином Абдуллаевым. Он сказал, что теперь проблема со зрением осталась позади: «У меня ослабло зрение, сказали, что оно может полностью исчезнуть. В военном госпитале врачи отказались оперировать, потому что осколок попал в очень чувствительную зону. Теперь все в порядке. Есть легкая форма боли, которая, вероятно, пройдет. Места от осколков заживают, видимо, из-за этого и боли».

Герой получил несколько ранений. Первый раз он получил огнестрельное ранение в ногу, его товарищи оказали ему медицинскую помощь, и в госпиталь он не пошел. Последний раз, 6 ноября, минометный снаряд упал рядом с ним во время боев в направлении Красного Базара. «Меня прооперировали сначала в госпитале в Ахмедбейли, а затем в Центральном военном госпитале, но проблема полностью не была решена. Удалять осколки врачи не рискнули. Это была очень трудная операция. К счастью, руководство Baku Medical Plaza и доктор Махир Ахмедов взяли на себя эту ответственность и успешно провели операцию», - с благодарностью в голосе рассказывает Илькин.