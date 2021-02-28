Выявлены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Врачи в США зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Как передает РИА Новости, об этом сообщает портал medRxiv.

Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, в организмах трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись в течение более полугода. Речь идет о молодом человеке, а также мальчике и девочке дошкольного возраста.

Специалисты подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой "очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией".

"Вечное" нахождение вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, резюмируют врачи.