США помогут Армении восстановить отношения с Турцией и Азербайджаном

Государственный департамент США выделит грант в размере 150 тысяч долларов на укрепление партнерских отношений США и Армении, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

В тексте, в частности, отмечается, что средства будут потрачены на реализацию проектов, способствующих "развитию взаимодействия" между Вашингтоном и Ереваном. При этом все программы, реализуемые на эти деньги, должны содержать либо какой-либо американский культурный аспект, либо связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области.

"Подобный подход будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США", - отмечается в тексте гранта.

В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединенных Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе — речь, помимо прочего, идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.