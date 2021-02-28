Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+

Цены на нефть в четверг утром уверенно растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 64,62 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 61,76 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов заседания ОПЕК+ 3-4 марта. Участники торгов ждут решений альянса по добыче на апрель в свете улучшения ситуации с коронавирусом и восстановления спроса на топливо.