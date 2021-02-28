Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

"Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными.

"Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте - не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", - отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина.

"В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", - добавил глава Чечни.