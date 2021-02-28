Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Комитета государственных доходов Армении задержали в Ереване беспрецедентную партию наркотиков из Ирана.

Как сообщает пресс-служба КГД, героин общим весом в 365 килограммов был упакован в 33 ящика, которые под видом дрожжей завезли в республику из Ирана. Общая стоимость партии героина составляет 45 миллионов долларов, наркотики планировали переправить в Европу.

Комитет госдоходов называет "находку" беспрецедентной по масштабам даже по региону в целом. Это крупнейшая по стоимости контрабанда, выявленная армянскими правоохранителями с 2014 года. В спецоперации участвовали подразделения Службы нацбезопасности и полиции, а также кинологическая служба КГД.

По факту в следственном управлении Комитета возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота и реализации наркотических веществ.

В рамках дела задержаны шесть человек – граждане разных стран. Правоохранители пытаются установить весь круг причастных к преступлению лиц.