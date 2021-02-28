Хакеры взломали аккаунт президента Киргизии в Facebook

Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook", - заявила она.

По словам Байтерек, "Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания".