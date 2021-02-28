В Азербайджане увеличился размер среднемесячной пенсии по возрасту

За последние три года размер среднемесячных пенсий в Азербайджане вырос на 60 процентов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По сравнению с началом года сумма среднемесячной пенсии по стране выросла на 10 процентов, составив 330 манатов.

В настоящее время сумма среднемесячной пенсии по возрасту составляет 361 манат, по инвалидности - 290 манатов, по потере кормильца - 267 манатов.

Увеличение пенсий обеспечила индексация, проведенная в начале года.