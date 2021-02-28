Итальянские ученые: лучше всех пандемию коронавируса переносят психопаты

Как указывается в работе, социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьезным психологическим последствиям, в том числе к усилению стресса или снижению эмоционального благополучия. Исследователи провели опрос с 10 марта по 2 июня 2020 года. Окончательная выборка состояла из 619 человек, средний возраст которых составлял 31,3 года.

Период пандемии легче переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди. К такому выводу пришли итальянские ученые из Университета Фиренце.

Психопатия, как указывается в статье, характеризуется бессердечностью и недостатком сочувствия, социальным доминированием и манипулятивностью, а также импульсивностью и стремлением к острым ощущениям. Согласно результатам исследования, безрассудные и наглые люди, а также те, кто имеет другие "темные" черты характера лучше пережили ограничительные меры и имели более низкий уровень стресса. Уровень благополучия людей с перепадами настроения и неустойчивой психикой, как указывается, был ниже.

Как пояснила "Известиям" доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова, психопатические черты действительно позволяют человеку лучше перенести кризисные ситуации.

В то же время, по словам профессора РУДН Марины Артемьевой, люди с психопатическими чертами могут навредить своим близким, например, посещая рестораны и концерты без маски в период коронавирусной инфекции.