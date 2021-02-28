Kapital bank: Для тех, кто возвращает НДС, началась акция 10+10

BirKart, самая популярная карта рассрочки в стране, запустила новую акцию. Согласно условиям, те, кто зарегистрировался на портале https://edvgerial.kapitalbank.az/ , при оформлении карты рассрочки BirKart через любой канал продаж, автоматически получат на свой баланс 10 AZN в подарок. Для большего удобства на портале появилась и новая функция – «Заказать BirKart».

Более того, если с помощью BirKart совершить операцию на любую сумму в течение 10 дней с момента получения карты, в качестве подарка еще 10 AZN будут зачислены на счет. Акция продлится до 31 марта 2021 года. В акции могут принять участи как новые, так и зарегистрированные ранее пользователи портала https://edvgerial.kapitalbank.az/.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и BirKart Umico (такситная/кэщбэк/ бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет. Карту можно заказать на сайте банка – https://kbl.az/bedvs.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99, а также через карточные центры BirKart.