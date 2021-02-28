Власти Армении обсуждают несколько кандидатур на пост начальника Генштаба

Власти Армении еще не смогли отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако уже рассматривают кандидатуры нескольких военных на его место. Об этом пишет газета «Паст».

Как отмечает издание, первым кандидатом был генерал-майор и заместитель главы Генштаба Андраник Макарян, однако компроматами и давлением власти добились лишь того, что он не присоединился к заявлению с требованием отставки премьера. Сменить Гаспаряна Макарян не соглашается. Более того, он дал понять, что уйдет со службы после разрешения ситуации.

Второй кандидат власти - бывший командующий оккупационными войсками Армении в Карабахе генерал-лейтенант Джалал Арутюнян. Однако и он пока не определился, к тому же, состояние его здоровья не позволяет полностью включиться в армейские дела. Муссируется и имя бывшего главы Генштаба Артака Давтяна, однако по его части у властей есть сомнения.

«Власти активно обсуждают кандидатуру генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна. Власти пока не полностью определились, но считают его назначение одним из самых вероятных, поскольку он не был участником последних событий в Армении и нейтрален», - пишет газета, ссылаясь на свои источники.