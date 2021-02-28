Тайминг для обстрела выбирали качественно. До приезда Папы Римского Франциска, который прибывает с историческим визитом в Багдад остается несколько дней, а ему уже заранее намекают, кто в Ираке истинный хозяин и демонстрируют слабость иракских властей.

С учетом того, как отреагировал Белый дом на обстрелы в Эрбиле , вырисовывается интересная картина. То, что виновным за любой обстрел американских баз в Ираке назначат Иран – очевидно с самого начала всем.

Говорит он много, говорит интересно – в спецслужбах Эрбиля задержанного разговорить умеют. И с его слов получается, что, во-первых, спонсором обстрелов является местная проиранская группировка «Катаиб Сайид аш-Шухада», а боеприпасы поставляются из Ирана.

А еще несколько часов спустя Главное управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана заявило о задержании двух подозреваемых в недавнем обстреле воинской части ВС США в городе Эрбиль. Показания одного из них, представившегося как Хайдар Хамза Аббас Мустафа Аль-Биата, уже появились в СМИ.

После нанесения удара в округе была развернута поисковая операция. Вскоре иракские военные обнаружили грузовую машину, которую использовали для обстрела. Отмечается, что на ней также установлена вебкамера, через которую, как полагается, велась трансляция стрельбы – факт «заказа» очевиден.

На днях, кстати, произошел интересный случай в Израиле, прекрасно иллюстрирующий ход мысли ближневосточных правящих элит в отношении Тегерана.

Так вот, министр по делам экологии и окружающей среды Гила Гамлиэль заявила, что «преступники, вылившие мазут на наши берега - пойманы, и что речь идет об экологическом теракте, за которым стоит Иран». А через полчаса представители минобороны заявляют, что им ничего об этом «экологическом теракте» неизвестно, и сами они ни в каком расследовании вообще не принимали участия.

И действительно, версия об иранском теракте посредством пиратского судна, которому удалось необычно точно сбросить нефть так, чтобы она попала именно в Израиль, а не, скажем, в ливанский Цидон или сирийский Тартус - достаточно фантастична. Но виновен все-равно оказался Тегеран. Что уж тут говорить об Ираке, который нашпигован иранскими прокси как сыр Маасдам – дырочками.

То есть, «иранский след» во всякой заварушке, при обстреле и теракте на арабском Ближнем Востоке будет основной версией, даже если это и ошибка. Что открывает самый широкий простор для «операций под фальшивым флагом», как называют в разведке действия под прикрытием другой спецслужбы, к примеру – израильтяне из МОССАД представляются сотрудниками ЦРУ.

Это, в свою очередь, создаёт дополнительные опасности для Тегерана, поскольку при таких раскладах угодить в «ось зла» и получить статус «государства, спонсирующего международный терроризм» - никаких проблем не составит.

К тому же, ни у кого, в том числе и в Тегеране, не существует излишних иллюзий в отношении контролируемости их прокси. Амбиции «полевых командиров» - вещь ничем не ограничиваемая. И порой они могут решить, что лучше знают о том, что Тегерану выгодно, а что может иметь для него негативные последствия.

Скажу и большее – как и в любом государстве, в Иране есть «партия войны», для которой собственно Иран – лишь хворост для топки в борьбе с «Большим Сатаной», США и его союзника, «сионистского государства». Нет, они не на вершине власти, более того, узок и достаточно маргинализирован круг этих людей. Но сторонники во властных структурах у них имеются.

А потому демонстративные атаки на американские базы в Ираке таят в себе и «второе дно», куда опаснее первого. У кого ключи от кейса этих атак? Как четко КСИР и Аль-Кудс контролируют их исполнителей?

Пока этот вопрос остается непроясненным – обострения ситуации на Ближнем Востоке с тяжкими осложнениями можно ожидать в любую минуту, пусть даже они и тысячу раз будут невыгодны ни одному из системных игроков в регионе.