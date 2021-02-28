Лучшие идеи подарков для любимых дам на 8 Марта

Теперь самое время позаботиться о ее волосах. Пусть волосы наших матерей, поседевшие на пути нашего воспитания, будут всегда здоровыми, гладкими и шелковистыми. При помощи мультистайлера Philips она сможет уложить волосы за короткое время, не повреждая их.

Тратит много времени и сил на выполнение мелких дел? Подарите ей ручной блендер Braun . Данный прибор совмещает три задачи в одном: и режет, и мешает и разминает. Однозначно, этот подарок избавит ее от кухонных забот.

Большую часть своего времени мамы проводят на кухне. Давайте начнем именно с этого места. Она все еще моет посуду руками? Подарите посудомойку . Благодаря этому подарку ваша мама сохранит свежесть кожи рук, а также сможет уделять время своим хобби. Наверняка мама вам скажет: «Дитя, зачем это надо было?». Но, будьте уверены, после такого жеста ее теплое сердце растает еще больше.

Мамы, которые заботятся о нас с момента нашего рождения, жертвуют ради нас своими руками, волосами и временем, которое дороже золота. Вернуть назад время мы не можем, но можем начать заботиться о ней.

Самые важные женщины в жизни каждого мужчины: мать, сестра, возлюбленная и дочь... Мы предполагаем, как сильно вы их любите. Но насколько вы их хорошо знаете и нашли ли подходящие подарки на 8 Марта каждой из них? Если вы еще в поисках, то вместе с Kontakt Home мы подготовили для вас идеи подарков, способных согреть сердца ваших дам после холодных снежных дней. Вероятность того, что они могут им не понравится, равна нулю.

Лучшие идеи подарков для сестры

Родители дарят нам жизнь, заботятся и учат любить. Однако самое лучшее, что они могут нам дать, – это сестра. Если даже у вас нет родной сестры, то скорее всего есть подруга, к которой вы относитесь как к родной. В этот праздник не забудьте поздравить тех, с кем вы делите секреты, а также моменты, полные радости и грусти.

Все дамы с приходом весны начинают готовиться к самому жаркому сезону. Но карантинный режим, запрещающий посещать тренажерные залы, создает некоторые сложности. В таком случае вы можете подарить сестре личного фитнес-инструктора. Нет, вы не должны приглашать фитнес-тренера домой. А как? С Huawei Watch Fit ее личный инструктор будет всегда на запястье. Это устройство будет напоминать вашей сестре время тренировок, после она запустит спецпрограмму и начнет повторять движения за ней.

Давайте продолжим тему здорового образа жизни, в котором мы так нуждаемся в последнее время. Здоровый образ жизни наряду со спортом требует также и здоровое питание. Особо сложно бывает вернуться в ритм после Новруз Байрамы, полного разных сладостей.

В целях упрощения этого процесса вы можете подарить сестре фитнес блендер. С этим подарком она сможет уделять особое внимание питанию. Так, она начнет день в прекрасном настроении с утренним смузи, продолжит свой день разными пюре, а по вечерам будет готовить себя ко сну молочными коктейлями.

Люди, которые правильно питаются, имеют здоровые волосы и ногти. Но, если ваша сестра любит уделять особое внимание ногтям, подарите ей набор для маникюра и педикюра. С таким набором ваша сестра больше не будет терять полдня в салонах красоты. Ведь она сможет оказывать профессиональную заботу ногтям в домашних условиях.

Лучшие идеи подарков для возлюбленной

Не многое надо, чтобы осчастливить ваших любимых: будут достаточны смартфон для связи с внешним миром, фен для красоты ее любимых волос, а также СПА-процедура после тяжелого рабочего дня. Самой идеальной женщине, которая повстречалась вам, дарите подарки, еще более подчеркивающие ее совершенство.

Обрадуйте ее в этот праздник, подарив ей самую усовершенствованную модель iPhone - iPhone 12 Pro Max. Исследования показывают, что продукция Apple занимает первые места среди желанных подарков женщин. А цена пусть вас не пугает, в официальном центре продаж бренда Apple в Азербайджане, Kontakt Home, действуют специальные скидки на продукцию Apple. Вдобавок вы можете беспроцентно разделить скидочную цену на месяцы при помощи Birkart. В случае отсутствия у вас Birkart можете подойти в отделы НКО Birkart в магазинах Kontakt Home и оформить себе такситную карту.

Дамам, которые любят по утрам ухаживать за волосами, предлагаем всеми любимый фен бренда Dyson. С этим подарком вы не проиграете, а, наоборот, приумножите ее любовь к вам. Ведь с феном Dyson вы перенесете ее личный салон прямо домой. С различными насадками она сможет высушивать и придавать желаемую форму волосам, не повреждая их. Продукцию Dyson вы можете приобрести, разделив оплату на 18 беспроцентных месяцев.

Может, перенесете домой также и СПА-процедуры? Ведь ваша любимая с помощью личного массажера для тела сможет снимать напряженность после трудного рабочего дня.

Лучшие идеи подарков для дочери

Не забудьте поздравить в праздник дочерей, которые своим рождением осчастливили вашу жизнь. В качестве подарка выбирайте не простую игрушку, а принадлежности, которые помогут вашему ребенку в развитии силы воображения.

Например, рисование с малых лет помогает в формировании как силы воображения, так и ума. Вдобавок психологи утверждают, что рисунки ваших детей помогут вам лучше понять их внутренний мир, т.к. вместо общения они предпочитают изобразительный метод выражения. В качестве подарка предлагаем вам планшет для рисования. С таким планшетом ваш ребенок больше не сможет разукрасить себя фломастерами с головы до ног. Ведь ручка планшета пишет только на поверхности устройства.

Школьницам, любящим познавать все новое, можете подарить фотоаппарат. А фотоаппарат, который будете выбирать для своего ребенка, должен отличаться не только функциональностью, но и ярким дизайном. Поэтому мы можем утверждать, что İnstax mini 11 не останется за пределами внимания. Благодаря цветному корпусу и функции мгновенной печати данное устройство будет всегда при ней. Так как теперь ваша дочь сможет фотографировать яркие краски познаваемого мира и мгновенно распечатывать.

Если вопреки предложенным идеям все еще не смогли определиться с выбором, можете подарить ей подарочную карту Kontakt Home от 50 AZN. Так она сама сможет выбрать свой подарок.

Со всеми предложениями вы можете познакомиться в радующей сети Kontakt Home. Здесь вы можете найти адрес ближайшего магазина Kontakt Home. Для онлайн-заказа подарка перейдите на сайт kontakt.az. Ваш заказ, как всегда, будет доставлен прямо к вашей двери быстро, бесплатно и безопасно. Оплату можно сделать и онлайн, и наличными, также банковскими и такситными картами.