Али Асадов созвал заседание комиссии по подготовке стратегии экономического развития
Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось первое заседание комиссии, созданной с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» в соответствии с «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были обсуждены поручения, данные правительству в связи с подготовкой «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы» согласно подписанному президентом Азербайджана распоряжению «Азербайджан 2030: национальные приоритеты в социально-экономическом развитии» от 2 февраля 2021 года, а также направления деятельности, планы работы и координация 10 рабочих групп созданной Комиссии, отчетность и организационные вопросы.