Кочарян отказался возглавить оппозиционное «Движение по спасению родины»

Экс-президент Армении Роберт Кочарян не рассматривает возможность пересмотра формата «Движения по спасению родины». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции для российских СМИ.

У экс-главы армянского государства спросили, не собирается ли он возглавить данное движение.

Кочарян отметил, что он действительно поддержал движение, которому удалось консолидировать вокруг себя значительную часть армянского общества. По его словам, нынешний лидер Вазген Манукян – достойный, опытный политик. Кочарян напомнил, что задачей движения является отставка правительства и проведение досрочных выборов спустя год.

Манукян в этих выборах участвовать не будет. В этом смысле, на взгляд Кочаряна, в Армении найдется не так много политиков, готовых взять на себя столь серьезную ответственность.