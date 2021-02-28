МИД России: Ситуация в Армении – внутреннее дело страны

Россия считает, что происходящие в Армении общественно-политические события являются внутренним делом республики, и другой позиции по этому вопросу у Москвы быть не может. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это внутреннее дело суверенного государства, это политический процесс в этом государстве, поэтому здесь никаких других оценок быть не может», - сказала Захарова.