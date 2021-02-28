В Афганистане убили трех женщин-журналисток

Евросоюз ожидает тщательного расследования произошедшего во вторник убийства трех афганских журналисток и подтверждает решимость поддерживать СМИ и свободу слова в Афганистане.

"Убийство в Джелалабаде трех работниц СМИ - Мурсал Вахеди, Шахназ Раофи и Садьи Садат - в результате зверских запланированных нападений лишило жизни трех молодых женщин, принесло горе их семьям, друзьям и коллегам", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которого цитирует Интерфакс.

Он напомнил, что в декабре в Афганистане была убита тележурналистка Малала Майванд. "Эти покушения еще раз показывают, насколько уязвимо и опасно положение работников СМИ в Афганистане, особенно женщин", - говорится в заявлении.