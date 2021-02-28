Грузия ждет вакцину из Индии
Грузия, скорее всего, сможет получить вакцину от COVID-19 из Индии, сообщил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
"Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда самый большой шанс получить вакцину", - цитирует его Sputnik Грузия.
Грузинский чиновник добавил, что ведутся переговоры также с Китаем и странами Запада, от которых поступали обещания. Однако, констатировал Имнадзе, сами европейские страны не могут получить достаточно вакцинного препарата, чтобы иметь возможность "поделиться" с Грузией.